В Нижнекамске продается сеть столовых «Щи-Борщи»

Фото: Лилия Егорова

Сеть из четырех столовых «Щи-Борщи» в Нижнекамске, которые расположены в торговых центрах «Пассаж» (ул. Юности, 12), «Панорама», (пр. Шинников, 42), «Маяк» (ул. Студенческая, 48а), «Аврора» (пр. Мира, 45а), продается за 26 млн рублей. По информации собственника, заведения общепита полностью оборудованы, с современной кухней, дизайнерскими решениями в залах. В общей сложности в кафе около 400 посадочных мест, а посещаемость — в среднем 300—500 человек в день на объект.

Один из руководителей сети, представившийся Антоном, но не пожелавший называть нашему изданию свою фамилию, сообщил:

— Мы не закрываемся. Это действующий бизнес, не франшиза, а собственная сеть с зарегистрированным брендбуком. Сеть развивалась не за один день. Сначала мы заработали деньги на первой столовой и вложили их во вторую, затем поочередно открыли еще две. Конечно, в это было много вложено сил и нервов, и расставаться с сетью жалко. Но я уезжаю за границу, где больше перспектив и мне предложили хорошую работу, поэтому решил побыстрее продать столовые. В общей сложности инвестировали в развитие около 33 млн рублей за два года. Бизнес довольно рентабельный, при личной встрече могу представить все выкладки.



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