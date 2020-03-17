Здание старого аэровокзала Казани снова продают за 130 млн рублей

Казанский бизнесмен, основатель электронной площадки «Ростеха» и «Транснефти» Владислав Гольдман вновь ищет покупателя на свой «непрофильный» актив — здание старого аэропорта на Патриса Лумумбы, 47а.



Пять лет назад Владислав Гольдман уже выставлял здание бывшего казанского аэропорта на продажу. Сначала строение площадью свыше 1,7 тыс. кв. м оценили в 150 млн рублей, но вскоре уценили до 130 млн. У аэровокзала своя прилегающая территория, где проходит высокий автомобильный и пешеходный трафик.



— Здание не уникальное, таких девять штук по России. Это типовой проект, который реализовывался в разных городах: Воронеж, Оренбург, Челябинск и другие. Досталось мне случайно, непрофильный объект, и я действительно хотел бы с ним что-то сделать, потому что мне он не нужен. Что сделать? Я открыт для любых предложений: развернуть в этом здании совместную деятельность, поменять его на что-то, продать. Что касается стоимости, здесь я хотел бы разговаривать. Цена называлась давно, в других экономических условиях. Просто кадастровая стоимость объекта действительно 130 млн рублей: здание плюс земля, — сообщил «Реальному времени» Гольдман.



Здание аэропорта построили в 1954 году по проекту московского архитектора Н. Макареня. Московский проектный институт «Аэропроект» в те же годы разработал 11 подобных зданий аэровокзалов для разных городов страны в стиле «сталинского классицизма», которые отличались между собой архитектурой портика и башни над входом.

Колонны и лепной декор в интерьере выполнил И.А. Ковалев — ученик известного казанского мастера лепных и модельных дел М.А. Густова. Похожие на казанский аэровокзалы возведены в Омске, Красноярске, Челябинске, Львове и других городах.



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