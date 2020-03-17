Главное к утру: на карантин — всех прибывающих, отмена ледового шоу и стопкоронавирус.рф
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 17 марта.
- Российские власти запустили сайт стопкоронавирус.рф. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов скорректировал распоряжение, согласно которому прибывающие из ряда стран граждане должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Теперь на карантин должны отправляться все прибывающие из-за рубежа.
- Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила об отмене ледового шоу «Россия, вперед!», которое должно было пройти в Москве 29 марта, из-за коронавируса. Среди участников шоу была и олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая нынешней зимой о приостановке спортивной карьеры.
- Всероссийская федерация плавания не стала отменять чемпионат России по плаванию, который пройдет в Казани с 3 по 9 апреля. Однако принято решение провести его без зрителей.
- Совет директоров ПАО «КАМАЗ» назначил дату проведения общего собрания акционеров предприятия. Оно состоится 26 июня. Повестку собрания совет утвердит в мае, следует из сообщения, опубликованного на сервере раскрытия корпоративной информации.
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