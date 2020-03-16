Минниханов распорядился отправлять на карантин всех прибывающих из-за границы
Президент Татарстана Рустам Минниханов скорректировал распоряжение, согласно которому прибывающие из ряда стран граждане должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Теперь на карантин должны отправляться все прибывающие из-за рубежа.
«Роспотребнадзор республики готов принять данные, Министерство здравоохранения организовать соответствующее обследование», — передает пресс-служба президента РТ.
Ранее оставаться в двухнедельной самоизоляции предписывалось тем, кто прилетел из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Германии и Франции.
Напомним, что Россия решила полностью закрыть въезд для иностранцев на полтора месяца. Ограничение было введено с 18 марта по 1 мая.
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