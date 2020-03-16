В Москве отменили ледовое шоу «Россия, вперед!», где должна была выступить Загитова

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила об отмене ледового шоу «Россия, вперед!», которое должно было пройти в Москве 29 марта, из-за коронавируса.

Такое решение принято после подписания указа мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающего до 10 апреля проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

В шоу должны были принять участие практически все звезды российского фигурного катания. Среди звезд была и олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая нынешней зимой о приостановке спортивной карьеры.

Отметим, что через два дня после шоу в Москве фигуристки из группы тренера Этери Тутберидзе должны были выступить в Казани в рамках шоу «Чемпионы на льду». По данным источников «Реального времени», мероприятие в столице Татарстана пока не отменено, продажи билетов продолжаются в прежнем режиме.