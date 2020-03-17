КАМАЗ назначил дату общего собрания акционеров

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» назначил дату проведения общего собрания акционеров предприятия. Оно состоится 26 июня.

Повестку собрания совет утвердит в мае, следует из сообщения, опубликованного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Параллельно «Реальное время» проанализировало документы челнинского автогиганта и выяснило, что совет директоров предприятия может покинуть представитель немецкого концерна Daimler Геральд Янк. На его место предложена кандидатура Яна Кронига.

Кроме того, состав совета может быть расширен с 11 до 12 человек. На новое кресло в СД КАМАЗа претендует Виталий Мащицкий.



Подробнее о том, кем являются новые кандидаты в руководство КАМАЗа, читайте в материале «Реального времени».