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КАМАЗ назначил дату общего собрания акционеров

04:36, 17.03.2020
КАМАЗ назначил дату общего собрания акционеров
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» назначил дату проведения общего собрания акционеров предприятия. Оно состоится 26 июня.

Повестку собрания совет утвердит в мае, следует из сообщения, опубликованного на сервере раскрытия корпоративной информации.

Параллельно «Реальное время» проанализировало документы челнинского автогиганта и выяснило, что совет директоров предприятия может покинуть представитель немецкого концерна Daimler Геральд Янк. На его место предложена кандидатура Яна Кронига.

Кроме того, состав совета может быть расширен с 11 до 12 человек. На новое кресло в СД КАМАЗа претендует Виталий Мащицкий.

Подробнее о том, кем являются новые кандидаты в руководство КАМАЗа, читайте в материале «Реального времени».

ПромышленностьБизнес Татарстан
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