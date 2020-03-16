Друг детства Чемезова и немецкий стратег: кто пополнит совет директоров КАМАЗа

КАМАЗ расширит совет директоров

В ПАО «КАМАЗ» утвердили перечень кандидатур в новый совет директоров — голосование по ним состоится на ближайшем ежегодном собрании акционеров 26 июня. Акционеры соберутся в челнинском IT-парке. Кроме избрания СД и ревизионной комиссии, рассмотрят также вопросы годовой отчетности и распределения прибыли.

Судя по опубликованным сегодня официальным документам автогиганта, совет директоров расширят — вместо 11 в нем будет 12 членов. Совет директоров может покинуть Геральд Янк, член комитета СД по бюджету и аудиту. Параллельно он возглавляет совет директоров «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» — бизнеса по производству грузовых автомобилей Daimler, одного из основных акционеров КАМАЗа.

Из новых лиц в списке — Виталий Мащицкий и Ян Крониг (Jan Kroenig).

Ян Крониг (на фото слева) занимает пост главы отдела стратегического планирования Daimler Trucks. Фото daimler.com

Русский и немец

Ян Крониг, как и Геральд Янк, тоже представитель Daimler, он занимает пост главы отдела стратегического планирования Daimler Trucks. О его деятельности в Daimler известно немного, но ясно, что он активно участвует в разработке технологий грузовых автомобилей на водородной тяге и выступает за снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Так, в мартовской презентации на профильном форуме в Брюсселе Крониг заявлял, что цель Daimler Trucks — сделать так, чтобы все новые грузовики компании, выпускаемые в Европе, не загрязняли бы атмосферу углекислым газом.

Гораздо интереснее выглядит кандидатура Виталия Мащицкого — российского миллиардера и президента VI Holding. В 2019 году его состояние оценивалось в $600 млн, он занимал 170-ю строчку в рейтинге Forbes. Основные сферы бизнеса миллиардера — цветная металлургия и недвижимость.

По данным СМИ, он также является совладельцем КАМАЗа: через кипрский офшор он, по слухам, владеет половиной ООО «Автоинвест», которому принадлежит 23,5% КАМАЗа.

Мащицкий — друг детства Сергея Чемезова, главы «Ростеха» (госкомпании принадлежат 47,1% КАМАЗа), и его давний бизнес-партнер. Фото Vi Holding

При этом Мащицкий — друг детства Сергея Чемезова, главы «Ростеха» (госкомпании принадлежат 47,1% КАМАЗа), и его давний бизнес-партнер. Как писали «Ведомости», структуры Мащицкого ведут бизнес с «Ростехом» еще с 2009 года в различных областях — от строительства и производства цемента в России до добычи платины в Зимбабве.

В ПАО «КАМАЗ» не стали комментировать возможное изменение состава совета директоров, заявив, что этот вопрос находится исключительно в компетенции акционеров.

Александр Артемьев