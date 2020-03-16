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Соцсети: казанцы из-за паники оставляют пустые прилавки в супермаркетах

10:48, 16.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Соцсети: казанцы из-за паники оставляют пустые прилавки в супермаркетах
Фото: скриншот

Пользователи соцсетей поделились кадрами из супермаркета, где практически все полки пусты.

Как отмечается в сообщении, сопровождающем видео, речь идет о гипермаркете «Метро». «Казанцы скупают из-за паники продукты и предметы», — отмечает автор видео.

Отметим, что ранее магазины и службы доставки сообщили о возросшем спросе на крупы, макароны и консервы в России. Из-за этого также возросли временные интервалы доставки продуктов на два-три дня.

Подробнее о том, как в разных странах, в том числе и России, справляются с пандемией коронавируса — в материале «Реального времени».

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