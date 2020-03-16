Соцсети: казанцы из-за паники оставляют пустые прилавки в супермаркетах

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Пользователи соцсетей поделились кадрами из супермаркета, где практически все полки пусты.

Как отмечается в сообщении, сопровождающем видео, речь идет о гипермаркете «Метро». «Казанцы скупают из-за паники продукты и предметы», — отмечает автор видео.

Отметим, что ранее магазины и службы доставки сообщили о возросшем спросе на крупы, макароны и консервы в России. Из-за этого также возросли временные интервалы доставки продуктов на два-три дня.



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