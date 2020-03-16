«Барыс» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ

«Барыс» официально объявил о снятии с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина по хоккею. Такое решение было принято руководством казахстанского клуба из-за угрозы распространения коронавируса.

В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020", — говорится в сообщении клуба.

О снятии «Барыса» с плей-офф КХЛ команде сообщили сегодня утром на общекомандном собрании.

Отмену матчей в Нур-Султане официально подтвердил соперник «Барыса» по полуфиналу Восточной конференции Кубка Гагарина — новосибирская «Сибирь».

«В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи полуфинала Восточной конференции в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена», — указано в заявлении на сайте «Сибири».



Также в соцсетях «Барыса» вышло оповещение для болельщиков, которым предложили вернуть деньги за купленные на домашние матчи команды билеты.

Отметим, что в Казахстане введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Ранее с розыгрыша плей-офф КХЛ снялся финский «Йокерит».

О том, чего ждет Континентальная хоккейная лига и почему до сих пор настаивает на проведении плей-офф без зрителей, читайте в материале «Реального времени».