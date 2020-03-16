КС РФ признал законными поправки в Конституцию и процедуру их принятия

Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию и процедуру их принятия.

Согласно заключению, опубликованному на сайте КС РФ, закон о поправке к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона.



«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации... не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — указывается в заключении.

Отметим, что суд посчитал, что обнуление сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. Согласно решению КС РФ, человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность».

«Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Оно не умаляет достоинства других народов, не может рассматриваться как несовместимое с положениями Конституции», — говорится в комментарии к поправке о «государствообразующем народе».



Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду, 22 апреля, и этот день могут объявить выходным. В Кремле пока не рассматривали перенос даты из-за ситуации с коронавирусом.

