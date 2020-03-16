В Казани бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 127 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего генерального директора ООО «Таткомплект». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).



По версии следствия, в 2015—2018 годах мужчина представил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. В нее он включил заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с двумя контрагентами.

В документе указывалось, что те якобы поставляли товары и оказывали услуги. Так бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 127 млн рублей.

Мужчина свою вину не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Уголовное дело направлено в Приволжский суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что казанский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов свыше 9,5 млн рублей.