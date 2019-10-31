Казанский предприниматель предстанет перед судом за уклонения от уплаты налогов свыше 9,5 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Гидромак Плюс». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, в 2015—2017 годах предприниматель включил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с шестью контрагентами, которым на самом деле услуги не оказывались.

Так, бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 9,5 млн руб. Свою вину мужчина не признал.

В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский суд, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



Ранее сообщалось, что в Бугульме в суд направили уголовное дело в отношении 63-летнего бывшего главы Бугульминского района Ильдуса Касымова и 33-летней экс-руководительницы ООО «Триумф» Русалины Усубовой.

