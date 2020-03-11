Сотрудница «Казаньоргсинтеза» завоевала серебро на «Казанском лыжном марафоне — 2020»

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Лаборант химического анализа управления качества ПАО «Казаньоргсинтез» Галина Суслова завоевала серебро на «Казанском лыжном марафоне — 2020». Забег проходил на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Галина Суслова стала второй в возрастной группе от 40 до 49 лет, преодолев дистанцию 50 км за 2 часа 33 минуты 47 секунд. В абсолютном зачете работница «Казаньоргсинтеза» заняла 7-е место.

Отметим, что первый казанский лыжный марафон прошел в 1968 году. Его организовали преподаватели Казанского государственного педагогического института. В 2017 году 50-й юбилейный марафон вошел в серию Russialoppet (российская спортивная любительская лига, — прим. ред.). В забегах на дистанциях 5, 25 и 50 км приняли участие более 600 человек из 30 городов России.

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