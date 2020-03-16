В правительстве опубликовали список поручений по поддержке экономики

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса.

Решение о реализации мер будет принято после проработки, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

В списке мер по поддержке экономики оказались: возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты, введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, в кабмине рассматривают вариант введения нулевой ввозной пошлины на лекарства.

Также правительство поручило зарезервировать в бюджете средства для субъектов на социальные выплаты безработным.

Так, коронавирус могут признать форс-мажором при исполнении госконтрактов.

В России могут запретить массовые культурные мероприятия, если в них участвуют более 1 тыс. человек, а также международные спортивные соревнования. Среди мер, которые рассматривает правительство, есть вариант продления школьных каникул.

В списке также есть пункт об увеличении «бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации при условии реализации субъектами Российской Федерации региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2020 году».

Ранее сообщалось, что правительство России готовит антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса. Планируется, что будет создан фонд в 300 млрд рублей за счет оптимизации бюджетных расходов.

