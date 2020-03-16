«Там выручка смешная»: единственную кальянную в Иннополисе выставили на продажу

Без конкурентов

Как стало известно «Реальному времени», в Иннополисе продают первую (и единственную) в городе кальянную — «Наше место», входящую в одноименную казанскую сеть. Вероятнее всего, кальянная стала еще и первым готовым бизнесом, который выставили на продажу в городе высоких технологий. Владелец кальянной Минтимер Нугманов намерен уступить бизнес за 4,5 млн рублей.

В числе плюсов заведения владелец называет крайне низкую арендную плату (110 рублей за кв. м), готовый ремонт и оборудование, а самое главное — отсутствие конкурентов. «Ближайшие десятки километров других кальянных нет. Единственная кальянная в городе и на ближайшие населенные пункты», — заявляет Нугманов.

Общепит и развлекательные заведения в Иннополисе можно посчитать по пальцам — собственно, на сайте города приводится их исчерпывающий перечень. Помимо «Нашего места», там есть три кофейни, три столовых, пиццерия, кафе, пекарня, бар и хобби-центр. Но, вероятно, больше и не нужно — в городе, по данным на конец 2019 года, живут около 4,5 тысячи человек.

«Ближайшие десятки километров других кальянных нет. Единственная кальянная в городе и на ближайшие населенные пункты», — заявляет Нугманов. Фото Максима Платонова

Нугманов ранее рассказывал «Реальному времени», что в кальянную в Иннополисе он вложил 5,5 млн рублей и за полтора года она не окупила вложения. «Он будет очень долго окупаться, это такой имиджевый проект. Это был риск, потому что там выручка смешная на самом деле — там только кальян и безалкогольные напитки. Мы еще пиво добавили», — говорил тогда Нугманов.

Сейчас перекусить в «Нашем месте» в Иннополисе по-прежнему нельзя, но, как говорит Нугманов, запрос на это у жителей города есть — осталось только оборудовать в заведении кухню.

Кальянная «на ножах»

Сеть «Наше место» существует с 2014 года и насчитывает три заведения, включая ту кальянную, что находится в Иннополисе. Но сеть обрела известность (слегка сомнительную) благодаря участию в популярной передаче «На ножах»: в минувшем году в заведении на Чистопольской побывал Константин Ивлев. Традиционной критике шефа в этом заведении подверглись кухня (бургер, по его мнению, оказался слишком жирным), грязные окна и полы и работа официантов.

Сеть обрела известность (слегка сомнительную) благодаря участию в популярной передаче «На ножах». Фото Максима Платонова

Нугманов, впрочем, рассказывал «Реальному времени», что часть критических моментов оказались постановочными — так, приготовленные блюда Ивлеву на самом деле очень понравились. Другие же проблемы удалось решить совместными усилиями работников «Нашего места» и команды шефа Ивлева.

Заведение заняло особое место и в истории программы «На ножах» — оно оказалось одним из немногих, которым вопреки условиям передачи разрешили не менять вывеску в процессе «перезагрузки». Значительным достижением можно считать то, что «Наше место» в принципе работает после участия в программе — по заявлениям авторов самой передачи, «перезагрузку» переживают всего около 30% всех заведений.

Александр Артемьев