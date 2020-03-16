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В КФУ рассматривают возможность перевода студентов на дистанционное обучение

12:26, 16.03.2020
В КФУ рассматривают возможность перевода студентов на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru

Казанский федеральный университет (КФУ) рассматривает возможность перевода студентов на дистанционное обучение. Об этом «Реальному времени» стало известно от собственных источников.

Обсуждается вариант перевода студентов 1—3-го курсов на дистанционное обучение. Старшие, 4—5-й, курсы продолжат обучение очно. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса. Также руководители российских вузов должны усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Общество Татарстан
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