В КФУ рассматривают возможность перевода студентов на дистанционное обучение

Казанский федеральный университет (КФУ) рассматривает возможность перевода студентов на дистанционное обучение. Об этом «Реальному времени» стало известно от собственных источников.

Обсуждается вариант перевода студентов 1—3-го курсов на дистанционное обучение. Старшие, 4—5-й, курсы продолжат обучение очно. Однако окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса. Также руководители российских вузов должны усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

