«Медуза»: границы России открыты только с тремя странами

На 15 марта границы России можно пересечь только с тремя странами — Азербайджаном, Белоруссией и Финляндией.



Ограничения действуют на границах с еще 11 странами — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией, сообщает «Медуза».

Ранее стало известно, что Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны Европейского союза. Регулярные рейсы будут выполнять только в столицы государств ЕС. Также запрет не распространяется на чартерные рейсы.

Кроме того, остановлено или ограничено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Украиной, Грузией, Китаем и т.д.