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«Медуза»: границы России открыты только с тремя странами

19:35, 15.03.2020
«Медуза»: границы России открыты только с тремя странами
Фото: publicdomainpictures.net

На 15 марта границы России можно пересечь только с тремя странами — Азербайджаном, Белоруссией и Финляндией.

Ограничения действуют на границах с еще 11 странами — Грузией, Латвией, Литвой, Казахстаном, Китаем, Монголией, Норвегией, Польшей, Северной Кореей, Украиной и Эстонией, сообщает «Медуза».

Ранее стало известно, что Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны Европейского союза. Регулярные рейсы будут выполнять только в столицы государств ЕС. Также запрет не распространяется на чартерные рейсы.

Кроме того, остановлено или ограничено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Украиной, Грузией, Китаем и т.д.

Общество Татарстан
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