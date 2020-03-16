Минобрнауки РФ поручил вузам мерить температуру на входе в здания и закупить средства дезинфекции

С понедельника, с 16 марта, руководители российских вузов должны усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, следует из приказа Министерства науки и высшего образования РФ.

Согласно документу, во всех вузах страны на входе должна измеряться температура. Также в зданиях должны быть установлены средства дезинфекции.

Помимо этого, рекомендуется ограничить очные совещания и перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса.

