Минниханов официально ввел Кондратьева в состав ЦИК Татарстана

Фото: пресс-служба "Единой России"

Президент Татарстана Рустам Минниханов ввел в состав Центральной избирательной комиссии республики Андрея Кондратьева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Документ, подписанный 14 марта, вступает в силу со дня его подписания.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на собственные источники сообщало, что Андрей Кондратьев может стать новым руководителем ЦИК Татарстана.



Напомним, ЦИК России направил обращение президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением назначить членом Центризбиркома Татарстана с правом решающего голоса Андрея Кондратьева.



Кондратьев с 1998 года он вплотную занимается развитием Лиги КВН. В разные годы работал президентом Клуба веселых и находчивых Татарстана, проректором по воспитательной работе КГМУ, заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

С ноября 2013 года Кондратьев возглавляет исполнительный комитет регионального отделения политической партии «Единая Россия». Также он входит в общественный совет Минмолодежи, являлся депутатом Госсовета РТ текущего созыва.

