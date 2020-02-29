Новым руководителем ЦИК может стать президент лиги КВН Татарстана Андрей Кондратьев

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как стало известно «Реальному времени», в ходе очередного заседания депутаты Госсовета РТ проголосуют по вопросу досрочного сложения полномочий Андрея Кондратьева по его собственному заявлению.

Кондратьев известен как специалист по молодежной политике. С 1998 года он вплотную занимается развитием лиги КВН. В разные годы работал президентом Клуба веселых и находчивых Татарстана, проректором по воспитательной работе КГМУ, заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

С ноября 2013 года Кондратьев возглавляет исполнительный комитет регионального отделения политической партии «Единая Россия». Также он входит в общественный совет Минмолодежи, является депутатом Госсовета РТ текущего созыва.

По мнению нескольких источников «Реального времени», причиной сложения депутатских полномочий Кондратьевым может быть связано с его переходом на работу руководителем Центральной избирательной комиссии республики. Напомним, прежний руководитель ЦИК Мидхат Шагиахметов 28 февраля 2020 года официально освобожден от обязанностей члена республиканской комиссии в связи с переходом на работу министром экономики Татарстана.

