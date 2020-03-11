Минниханову предложат кандидатуру Кондратьева на пост главы ЦИК РТ

ЦИК России намерен направить обращение президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением назначить членом Центризбиркома Татарстана с правом решающего голоса Андрея Кондратьева.

Решение было принято сегодня на заседании ЦИК РФ. Однако окончательное решение должен принять президент республики Рустам Минниханов, передает «Коммерсант».

Андрей Кондратьев является кандидатом медицинских наук. В течение 10 лет он проработал на посту замминистра по делам молодежи, спорта и туризма Татарстана, работал в аппарате кабинета министров РТ. С 2013 года Кондратьев является руководителем регионального исполкома партии «Единая Россия».

Напомним, что прежний глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов стал министром экономики Татарстана. Врио председателя Центризбиркома Татарстана вместо него назначен Олег Сквордяков.



Ранее «Реальное время» со ссылкой на собственные источники уже сообщало, что Андрей Кондратьев может стать новым руководителем ЦИК Татарстана.