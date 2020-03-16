В Челнах отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Набережных Челнах отменяются массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщил на «деловом понедельнике» мэр автограда Наиль Магдеев.

Так, массовые культурные и спортивные мероприятия переносятся или отменяются до 15 апреля.

«Ситуация в городе под контролем, больных у нас нет. В ближайшее время начнутся каникулы. Запрещены выезды организованных групп детей за пределы страны. Думаю, что к нам прислушаются и родители. К сожалению, не все, видимо, осознают опасность того, что происходит в целом и в стране, и в мире. Просьба: не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих детей в такое непростое время» , — передают слова градоначальника «Вести КАМАЗа».

Напомним, что в Татарстане до 15 апреля введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Он ограничивает проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

