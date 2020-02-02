Стала известна столица «Тотального диктанта — 2020»

В 2020 году столицей акции «Тотальный диктант» станет Санкт-Петербург. Главная площадка акции может разместиться в Зимнем дворце, кроме того, в преддверии диктанта организаторы намерены провести некое «шествие за грамотность», пишет ТАСС.

Город-победитель назвали накануне вечером. Санкт-Петербург получил большинство голосов жюри и обошел других финалистов, в числе таковых была и Казань.

Напомним, что города-финалисты определились в ноябре прошлого года. Помимо Казани, зрительское голосование на сайте акции вывело в финал Ижевск, Санкт-Петербург, Вологду, Нукус, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону и Тамбов.