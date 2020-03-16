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Метшин порекомендовал пораньше устроить субботник в Казани

11:28, 16.03.2020
Метшин порекомендовал пораньше устроить субботник в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин порекомендовал главам районов пораньше провести общегородские субботники. Об этом он заявил на «деловом понедельнике».

Из-за раннего таяния снега двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города может пройти раньше обычного. Ильсур Метшин предложил посоветоваться с главами районов и подрядными организациями о раннем проведении городского субботника.

Ранее сообщалось, что общегородской субботник пройдет в Казани 25 апреля.

Общество Татарстан
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