Метшин порекомендовал пораньше устроить субботник в Казани
Мэр Казани Ильсур Метшин порекомендовал главам районов пораньше провести общегородские субботники. Об этом он заявил на «деловом понедельнике».
Из-за раннего таяния снега двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города может пройти раньше обычного. Ильсур Метшин предложил посоветоваться с главами районов и подрядными организациями о раннем проведении городского субботника.
Ранее сообщалось, что общегородской субботник пройдет в Казани 25 апреля.
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