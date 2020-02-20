Общегородской субботник в Казани пройдет 25 апреля

С 1 апреля по 31 мая в Казани пройдет двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

25 апреля в столице Татарстана пройдет общегородской субботник.

Городской штаб по организации и выполнению работ по санитарной очистке и благоустройству территории возглавил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Также штабы создадут в каждом районе города.

В перечень мероприятий двухмесячника и субботника вошли уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, дворов, территорий у предприятий и учреждений, посадка деревьев и кустарников, очистка заборов, ограждений, кривбрусов, колесоотбойников, подпорных стенок, вывоз бытового мусора, ликвидация стихийных свалок и навалов мусора, ремонт и очистка дорожных знаков и т.д.