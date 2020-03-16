Художник из Нижнекамска: «Коронавирус «примерил сапог из итальянской кожи»

Фото: @apostolartist

Художник из Нижнекамска Кристиан Апостол посвятил еще одно своей произведению коронавирусу COVID-19. На этот раз символист изобразил, как вирус «примеряет» «сапог из итальянской кожи».

На картине изображен вирус в короне с масонским символом всевидящего ока, перебегающий из Китая в сторону Европы, а точнее в Италию. Символист подчеркивает, что это его видение ситуации в мире.

«Это разновидность ГМО вирус. Оставила Китай как тапок и решила примерить сапог из Итальянской кожи. Вылеты отменены. В топливе оставшихся самолетов добавили вещество с содержанием вируса для распыления по воздуху над большими территориями разных стран. На короне символ тех «серьезных дядь» которые решили поднять доллар и посмотреть как люди отреагируют на то что все границы закрыты. Готовят население к большим изменениям на планете», — подписал работу автор (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

По мнению символиста, происходящее в мире является частью проекта по осуществлению нового мирового порядка.

«Возможно эти изменения в конституции имеет связь с появлением вируса и со всеми его последствиями. Все взаимосвязано и четко задумано», — отметил он.



Ранее Кристиан Апостол уже изображал свою версию появления коронавируса.

