Татарстанский художник, нарисовавший горящий Notre-Dame, изобразил появление коронавируса

Фото: кадр видео НТР 24

Художник из Нижнекамска Кристиан Апостол изобразил на картине свою версию появления коронавируса.

По мнению художника, вирус был создан некими лицами за деньги от неизвестного. Вирус выпустили на волю намеренно, и в первую очередь под удар попали Россия, Китай и США. Причина тому — подавить их влияние на зло, с которым борются эти державы, передает НТР 24.



Ранее Кристиан Апостол получил признание на престижной биеннале в Венеции с картиной, посвященной пожару в соборе Парижской Богоматери.

