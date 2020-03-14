Российским школам рекомендовали перейти на удаленное обучение
Министерство просвещения России рекомендовало регионам усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля и при необходимости временно перевести учащихся детских садов, школ, колледжей на дистанционное обучение. Это связано с распространением коронавируса.
Также поручено предусмотреть меры по дезинфекции, контролю графиков уборки и проветривания помещений, а при остановке процесса обучения организовать работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. говорится в сообщении Минпросвещения.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в Москве.ОбществоОбразование
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