Российским школам рекомендовали перейти на удаленное обучение

Министерство просвещения России рекомендовало регионам усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля и при необходимости временно перевести учащихся детских садов, школ, колледжей на дистанционное обучение. Это связано с распространением коронавируса.

Также поручено предусмотреть меры по дезинфекции, контролю графиков уборки и проветривания помещений, а при остановке процесса обучения организовать работу так, чтобы это не сказалось на образовательном процессе. говорится в сообщении Минпросвещения.



Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин ввел свободное посещение школ в Москве.