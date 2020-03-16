На ремонт здания «Водоканала» в Казани направят почти 15 млн рублей

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«Водоканал» Казани планирует потратить 14,6 млн рублей из собственных средств на капитальный ремонт управления по ул. Горького, д. 34, финансирование при этом идет за счет собственных средств предприятия.

Согласно тендеру, срок окончания исполнения работ по данному контракту не позднее 30 июня 2020 года.

Исполнитель должен осуществить капитальный ремонт на 3, 4, 5 этажах здания. В ведомость работ входят общестроительные работы, установка пожарной сигнализации, прокладка трубопроводов отопления, монтаж вентиляции, кондиционирования и газового пожаротушения.