В Казани два человека провалились в подвал, гуляя по Баумана

Фото: пресс-служба ГУ МЧс РФ по РТ.

Мужчина и женщина провалились в подвал на улице Баумана накануне вечером, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана. Вызволять из подвала пришлось спасателям.

Вызов поступил в 22.24, прибывшие на место спасатели выяснили, что пострадавшие провалились в цокольный этаж дома на Баумана, 43.

Женщина сумела выбраться самостоятельно до приезда спасателей. Пострадавшего мужчину 1987 г.р. спасатели извлекли и передали медикам скорой помощи.

Напомним, сегодня спасатели в Набережных Челнах вытащили из водоема тонущую собаку и помогли рыбаку с отказавшими ногами.

