В Казани два человека провалились в подвал, гуляя по Баумана
Мужчина и женщина провалились в подвал на улице Баумана накануне вечером, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана. Вызволять из подвала пришлось спасателям.
Вызов поступил в 22.24, прибывшие на место спасатели выяснили, что пострадавшие провалились в цокольный этаж дома на Баумана, 43.
Женщина сумела выбраться самостоятельно до приезда спасателей. Пострадавшего мужчину 1987 г.р. спасатели извлекли и передали медикам скорой помощи.
Напомним, сегодня спасатели в Набережных Челнах вытащили из водоема тонущую собаку и помогли рыбаку с отказавшими ногами.
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