Челнинские спасатели вытащили тонущую собаку и помогли рыбаку с отказавшими ногами

В субботу в Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли тонущую собаку. В 10.00 поступило сообщение о барахтающемся в воде человеке возле бульвара Бумажников в поселке ЗЯБ.

«По результатам разведки тонущего человека не обнаружили, была обнаружена тонущая собака. Животное извлекли из воды и доставили на берег», — передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Кроме того, 14 марта спасатели Набережночелнинского ПСО МЧС России выезжали в Мензелинский район. Там на Каме потребовалась помощь рыбаку, у которого отказали ноги, предположительно, из-за инсульта.

Рыбака доставили на берег и передали работникам скорой помощи.