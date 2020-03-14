В России разработали тест-системы на коронавирус, которые дают результат за 2—4 часа

В России разработали и начали производить диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, которые дают результат анализа через 2—4 часа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего специалисты разработали два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека, они основаны на молекулярно-генетическом методе исследования.

Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества. Во-первых, данный метод позволяет обнаруживать единичные копии вирусов. Во-вторых, для диагностирования заболевания необходимо только отобрать ватным тампоном образец тканей из носоглотки.

Ранее сообщалось, что за последние сутки число заразившихся новым типом коронавируса в России увеличилось на 14 человек. Таким образом, число заразившихся составляет 59 человек. В целом по состоянию на 14 марта в России провели 94,8 тыс. тестов на коронавирус.