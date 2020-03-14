В России за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки число человек, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.

Девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб. Все они посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Таким образом, число заразившихся составляет 59 человек. Выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин.

Ранее правительство предложило ввести карантин для людей из групп риска по коронавирусу.