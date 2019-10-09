На программу «Наш двор» в Татарстане в 2020 году направят 17 млрд рублей

На программу благоустройства дворов многоквартирных домов «Наш двор» в 2020 году Татарстан планирует направить 17 млрд рублей. Количество дворов для благоустройства в следующем году определят в течение месяца.

«Наш двор» — проект, разработанный по инициативе реготделения «Единой России». Поводом стали обращения татарстанцев во время встреч депутатов с жителями.

В течение трех лет на реализацию проекта будет направлено 50 млрд рублей. Проект финансируется из внебюджетных средств, напоминает общественно-политический портал «Вверх».

Ранее сообщалось, что в РТ могут ввести самообложение жителей для реализации программы «Наш двор».