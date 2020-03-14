Прощание с Иреком Миннахметовым пройдет в мечети Аль-Марджани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Церемония прощания с бывшим главой «Татспиртпрома» Иреком Миннахметовым пройдет в воскресенье, 15 марта, в казанской мечети Аль-Марджани.

Как сообщает «Татар-информ», панихида пройдет с 10.00 до 12.00.

Напомним, что накануне стало известно о кончине 39-летнего бизнесмена. Соболезнования уже выразили министр спорта РТ Владимир Леонов и глава Минмолодежи республики Дамир Фаттахов.

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012—2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В январе 2020 года Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу. В этой должности он работал с января 2015 года.

