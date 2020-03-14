Собянин ввел свободное посещение школ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил дополнительные меры по профилактике коронавируса в столице. Среди них свободное посещение школ.

Согласно указу градоначальника, с 16 марта родители сами могут решать, посещать ли их ребенку школу. Администрации учебных заведений постараются обеспечить возможность дистанционного обучения для тех детей, которых родители временно заберут из школы. Свободное посещение будет действовать до особого распоряжения властей, передают «Ведомости».

Кроме того, режим самоизоляции должны соблюдать домочадцы, проживающие с теми, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они также должны оставаться дома две недели.

За соблюдением этого режима должны наблюдать организации, чьи сотрудники попали в группу риска. Они не должны пускать на свою территорию потенциальных разносчиков коронавируса.

Режим повышенной готовности, введенный в столице из-за распространения новой коронавирусной инфекции, официально признается обстоятельством непреодолимой силы. Это упростит с юридической точки зрения решение споров, связанных с неисполнением обязательств, пояснил оперативный штаб.