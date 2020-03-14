Прощание с Миннахметовым перенесли на «Ак Барс арену»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прощание с Иреком Миннахметовым перенесено на стадион «Ак Барс арена». Оно пройдет с 9.00 до 11.30.

Как стало известно «Реальному времени», в 9.00 начнется церемония прощания. В 10.30 пройдет траурный митинг. Он продлится до 11.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что церемония прощания с бывшим гендиректором «Татспиртпрома» пройдет в мечети Аль-Марджани.

Напомним, что накануне стало известно о кончине 39-летнего бизнесмена. Сегодняшнее совещание республиканского правительства началось с минуты молчания в память о Миннахметове.