Аппарат президента РТ выразил соболезнования в связи с кончиной Ирека Миннахметова

В Аппарате президента Татарстана присоединились к соболезнованиям в связи с кончиной бывшего гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова.

«Аппарат президента Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной Ирека Джаудатовича Миннахметова», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня еженедельное совещание правительства началось с минуты молчания в память о 39-летнем бизнесмене, успевшем побывать руководителем «Татмедиа» и «Татспиртпрома» и принесшим немалую пользу республике.

Прощание с Иреком Миннахметовым пройдет в воскресенье, 15 марта, в мечети Аль-Марджани.