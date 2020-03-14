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Правительство Татарстана почтило минутой молчания память Ирека Миннахметова

09:42, 14.03.2020
Правительство Татарстана почтило минутой молчания память Ирека Миннахметова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал традиционное совещание правительства республики с минуты молчания в память о бывшем гендиректоре «Татспиртпрома» Иреке Миннахметове.

Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента РТ.

Напомним, что прощание с Миннахметовым состоится в воскресенье, 15 марта, в мечети Аль-Марджани. Церемония пройдет с 10.00 до 12.00.

Общество Татарстан
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