Правительство Татарстана почтило минутой молчания память Ирека Миннахметова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов начал традиционное совещание правительства республики с минуты молчания в память о бывшем гендиректоре «Татспиртпрома» Иреке Миннахметове.

Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента РТ.

Напомним, что прощание с Миннахметовым состоится в воскресенье, 15 марта, в мечети Аль-Марджани. Церемония пройдет с 10.00 до 12.00.

