Аналитики назвали самые популярные сервисы заказа еды в России

Фото: Максим Платонов

Самым популярным сервисом по заказу еды в России является Delivery Club — им в период с июля по декабрь 2019 года пользовались хотя бы раз в месяц 2,7 млн человек (2,2% населения России). Такие данные приводит аналитическая компания Mediascope.

На втором месте по популярности идет приложение KFC, которым хотя бы раз в месяц пользовались чуть более 1,5 млн пользователей. Тройку замыкает «Додо Пицца» — 1,3 млн.

В пятерку также вошли сервис «Яндекс.Еда» (716 тыс. человек) и сервис «Достаевский» (214 тыс. человек), пишет RNS.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что в список социально значимых сервисов, доступ к которым будет бесплатным, могут войти сервисы по заказу еды.