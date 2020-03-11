В России сервисы по заказу еды предложили отнести к ресурсам с бесплатным доступом

Фото: «Реальное время»

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что в список социально значимых сервисов, доступ к которым будет бесплатным, могут войти сервисы по заказу еды.

Он уточнил, что в перечень будут входить соцсети и мессенджеры, словом, «все, что нужно в повседневной жизни и чем люди часто пользуются».

Основным критерием отбора будет доля рынка в этом сегменте. Также сервис обязательно должен быть российским, технически размещен на отечественной инфраструктуре.

Кроме того, в каждом сегменте будет представлен не один сервис. «Мы не говорим, что у нас один главный по категории войдет в бесплатный список. Мы говорим, что эти сервисы в своей категории должны в явном виде уже иметь большие доли (на рынке, — прим. ред.) и вопрос по каждый категории будет устанавливаться комиссией», — сказал Шадаев.

По его словам, все нормативные документы для запуска уже готовы, список сайтов и сервисов находится в процессе верстки, передает «Интерфакс».

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в стране должен быть обеспечен бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам.

