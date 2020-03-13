Итоги дня: особый санитарный режим в Татарстане, перенос форума национальных проектов в Казани, «Татнефть» в числе крупнейших налогоплательщиков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 марта.
- По поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Это значит, что «до более благополучной ситуации» перенесут международные спортивные мероприятия и культурные события. Сложнее с гастрольными турами: их график утверждается за много месяцев, поэтому в Татарстане гастроли пока не отменяют, но при этом организатор должен будет строго соблюдать требования безопасности людей и «лично нести ответственность за здоровье зрителей».
- 11 мая в Казани откроется православный образовательный проект «Школа блогеров «От сердца к сердцу». Каждый слушатель получит сертификат об окончании школы блогера и сертификат об окончании SMM-курсов.
- Организаторы первого всероссийского форума национальных проектов «Национальное развитие», проведение которого в Казани было запланировано в апреле, перенесли мероприятие на октябрь этого года.
- Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.
- В России число случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось с 34 до 45. Из них вирус обнаружен у 42 граждан России, двух граждан КНР и гражданина Италии.
- Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС упомянул «Татнефть» в числе крупнейших компаний-налогоплательщиков. Отвечая на вопрос, как он оценивает текущую ситуацию с участием государства в экономике, Путин отметил, что меньше половины из 20 крупнейших компаний страны являются структурами с госучастием.
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