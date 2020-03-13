Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.

Еврокубковые матчи, запланированные на следующую неделю, официально перенесены на неопределенную дату.

«Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее», — говорится в сообщении.

К ним относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта 2020 года.

Решение о дальнейшем продолжении турнира и сроках проведения перенесенных матчей будет принято на встрече с представителями 55 национальных ассоциаций, профсоюза игроков и руководства УЕФА.