В Казани заработает православная школа блогеров

11 мая в Казани откроется образовательный проект «Школа блогеров «От сердца к сердцу». Каждый слушатель получит сертификат об окончании школы блогера и сертификат об окончании SMM-курсов.

В школе можно научиться писать новостные тексты, репортажи, очерки и интервью. Также там пройдут занятия по продвижению сайтов, ведению блогов в соцсетях и созданию церковного контента. Кроме этого, проведут мастер-классы по фотоискусству, видеосъемке и монтажу.

Обучение, проживание и питание будут бесплатными. Мероприятие пройдет в загородном отеле «Регина» (поселок Петровский) с 11 по 16 мая, передает пресс-служба мэрии Казани.

