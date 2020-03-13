Зампред Верховного суда РТ презентовал монографию о справедливости судебных приговоров

Заместитель председателя Верховного суда РТ Максим Беляев сегодня презентовал свою монографию «Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика», написанную на основе его докторской диссертации, которую он защитил в конце января этого года.

С основными тезисами своей книги он ознакомил судейское сообщество и ученых-юристов на проходящем в Казани Всероссийском круглом столе «Судебные акты в уголовном процессе: проблемы теории и правоприменительной практики».

Как заявил Беляев «Реальному времени», работа над докторской диссертацией заняла у него 10 лет. В ней среди прочего он развивает тезис о том, что судебное решение должно быть не просто законным, обоснованным, мотивированным, но и справедливым, а также предлагает меры по совершенствованию российской судебной системы.

Коллеги по цеху высоко оценили труд автора, предложив на базе монографии разработать практическое пособие для судей. Также было отмечено, что в России «много ученых, но ученых, остающихся практиками, — единицы».