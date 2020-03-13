Хоккеиста Радулова проверят на коронавирус, он пропустил два матча НХЛ из-за болезни

Российский хоккеист клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов сдаст тест на коронавирус, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Нилл.

«Мы проверим его. Он в порядке. Он вернулся. Что бы у него ни было, он справился без проблем. Коронавирус это или нет? Мы должны подождать, пока он пройдет тест», — цитирует Нилла Dallas News.

Отметим, что ранее Радулов пропустил два матча «Далласа» из-за простудного заболевания.

В своем аккаунте в «Инстаграм» хоккеист заявил, что он здоров и не имеет никаких вирусов.