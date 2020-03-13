СМИ: в России увеличились продажи антидепрессантов

В России с середины февраля по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились продажи лекарственных средств из категории антидепрессантов.

Так, с 17 по 23 февраля прирост продаж антидепрессантов в розничном сегменте составил 6,8%, с 24 февраля по 1 марта на 11,5%.

За полные первые девять недель общий объем проданных препаратов показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн рублей, приводит данные РБК.

Среди снотворных и седативных средств, которые отпускаются без рецепта врача, у россиян популярны «Корвалол», «Ново-Пассит», а также препараты валерианы и пустырника.

Лидерами продаж в сегменте антидепрессантов стали препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт». В упаковках больше всего продаются «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер».

Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова объяснила рост популярности депрессантов у россиян стрессовым новостным фоном, связанным с коронавирусом и экономическими проблемами. Также, по ее словам, на увеличение продаж могли повлиять спрос и подготовка потребителей к сложному весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состояниями.