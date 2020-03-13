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Матч «Синтеза» в Лиге чемпионов против испанской «Барселонетты» отменен из-за коронавируса

09:43, 13.03.2020
Матч «Синтеза» в Лиге чемпионов против испанской «Барселонетты» отменен из-за коронавируса
Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Европейская лига плавания (LEN) отменила проведение матчей 11-го тура Лиги чемпионов по водному поло из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с глобальной вспышкой коронавируса и различными ограничительными мерами, которые соответствующие страны осуществляют в Европе, ЛЕН решил отложить свои предстоящие соревнования по водному поло.

LEN будет оценивать наиболее подходящие новые даты для этих соревнований. В то же время он продолжает мониторинг и оценку ситуации и предпримет необходимые шаги, если будут необходимы дальнейшие меры для безусловного обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, тренеров и всех других лиц, участвующих в мероприятиях», — говорится в сообщении лиги.

Таким образом, выездная игра казанского «Синтеза» против испанской «Барселонетты» перенесена на неопределенное время.

Также отменены встречи квалификации на юношеский чемпионат Европы, матчи Кубка Европы и женской Евролиги.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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