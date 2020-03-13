В Челнах арестован еще один любитель тонировки

В Набережных Челнах суд отправил под арест еще одного водителя, проигнорировавшего штраф за тонировку. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

21-летний водитель приехал в ГИБДД оформлять ДТП. Инспекторы выяснили, что у молодого человека есть неоплаченный штраф за тонировку автомобиля. Его доставили в отдел полиции, а затем в мировой суд, где назначили арест на трое суток.

Ранее девушка-водитель получила административный арест на пять суток за тонировку на автомобиле.

