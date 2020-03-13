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В Госсовете РТ обсудили историю приютившей ребенка матери из Челнов

06:43, 13.03.2020
В Госсовете РТ обсудили историю приютившей ребенка матери из Челнов
Фото: tatarstan.ru

В Госсовете РТ заинтересовались историей Юлии Снегур, которая борется за удочерение девочки, которую ей отдала на попечение родная мать. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина рассказала подробности конфликта первому секретарю регионального отделения КПРФ Хафизу Миргалимову.

По словам Удачиной, она убеждена, что именно семья челнинки должна рассматриваться в качестве приоритетной в воспитании девочки.

«Когда мы изучили всю эту ситуацию, мы усмотрели в деятельности органов опеки и попечительства Набережных Челнов достаточно серьезные нарушения [...] Но, к сожалению, уже было сделано то, что было сделано. Мы пришли к выводу, что это отрицательное заключение является необоснованным. К нам подключилась и прокуратура Набережных Челнов. В результате маме было выдано положительное заключение», — приводит слова Удачиной Chelny-biz.ru.

Ранее «Реальное время» сообщало, что приемная мать намерена доказать, что девочка привязана к ней как к матери.

Общество Татарстан
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